No voto de pesar apresentado pela bancada do CDS-PP destaca-se o papel de Michel Corboz, que morreu no dia 2 de setembro aos 87 anos, como maestro titular do coro Gulbenkian.

Nascido em Marsens, na Suíça, demonstrou nessa posição "capacidade técnica, profundas compreensão e entrega às obras que dirigia, bem como a forte empatia que estabelecia quer com o Coro e Orquestra quer com o público".

Noutro voto apresentado pelo presidente da Assembleia da República e aprovado por unanimidade, destaca-se a carreira de Pedro Tamen, que morreu no dia 29 de julho aos 86 anos, como tradutor de obras de figuras da literatura como Gabriel Garcia Marquez, Gustave Flaubert ou Marcel Proust.

Pedro Tamen, cuja viúva e filhos assistiram à votação nas bancadas da Assembleia da República, nasceu em Setúbal, licenciou-se em Direito, pertenceu ao conselho de administração da Fundação Calouste Gulbenkian e escreveu vários livros de poesia própria.

Quanto a Olga Prats, que morreu aos 82 anos no passado dia 30 de julho, o voto de pesar apresentado por Ferro Rodrigues destaca-a como "uma das principais referências do panorama artístico português do século XX".

Como intérprete e como docente, foi "uma das grandes referências do piano", revelando "saber, inteligência e sensibilidade" na formação de jovens pianistas, considerou o parlamento.