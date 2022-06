Paula Fernandes (23 de agosto), The Jesus and Mary Chain (24 de agosto) e Dillaz (27 de agosto) são as mais recentes confirmações para a 35.ª edição do Festival do Crato, que se realiza de 23 a 27 de agosto.

"O emblemático evento desta histórica vila alentejana volta a promover um cartaz eclético e surpreendente que o tornou num dos festivais mais acarinhados pelo público português", frisa a organização em comunicado.

Dino D'Santiago (24 de agosto), Gabriel O Pensador e o convidado Carlão (24 de agosto), Miguel Araújo e os convidados Ana Bacalhau, António Zambujo e César Mourão (25 de agosto) e The Happy Mess (25 de agosto) também vão atuar no festival.