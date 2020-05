"O número exato de 21 pinturas [de Josefa] está ainda por confirmar, pois estamos à espera das respostas de vários colecionadores particulares e de museus", disse Catarina Alfaro à Lusa, acrescentando que ficarão na sala zero do museu, e as 112 obras em desenho, pintura, gravura e escultura de Paula Rego serão apresentadas nas restantes sete salas expositivas.

"A aproximação, no mesmo museu, entre as duas artistas portuguesas justifica-se, desde logo, pelo modo como ambas se distinguem, nas suas diferentes épocas criativas, pela originalidade da sua obra - que ultrapassa os academismos dominantes nas suas épocas -, pela intensa carga sensualista que ambas imprimem à pintura e ainda pela capacidade imaginativa de reconfiguração das temáticas religiosas, utilizando um discurso original em que o sagrado e o profano comunicam através de um vocabulário pictórico pessoal que ambas as artistas ousaram construir", descreve a curadora.

Sobre o trabalho atual de Paula Rego, a curadora disse que a artista esteve em casa durante o período mais crítico da pandemia, "mas já regressou ao ateliê".

"Durante este confinamento Paula Rego entrou pela primeira vez no Instagram, e tem estado a colocar imagens da sua atividade artística", nas redes sociais, indicou a curadora.

Paula Rego radicou-se em Londres, cidade onde estudou pintura, na Slade School of Art, e onde se distinguiu pela singularidade da obra, inspirada na literatura e marcada, ao longo das décadas, pela defesa dos direitos das mulheres.

Nascida em Lisboa, em 1935, Paula Rego foi aconselhada pelo pai a deixar Portugal para seguir os seus estudos artísticos longe da ditadura do Estado Novo.

A atual exposição da Casa das Histórias, em Cascais "Paula Rego: desenhar, encenar, pintar" será prolongada até ao dia 08 de novembro.

Embora tenha reaberto ao público, como muitos outros museus e galerias de arte, encerrados desde março devido à pandemia covid-19, a entidade mantém a visita virtual e o respetivo catálogo disponíveis no sítio da Casa das Histórias.

Para 2021 está prevista a realização de uma retrospetiva da obra de Paula Rego na Tate Britain, em Londres, com desenho, pintura e gravura.