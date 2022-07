“Entre as peças incluídas no programa do Festival encontram-se três obras de compositores portugueses, escolhidas no âmbito da Candidatura Oficial para o World New Music Days (WNMD) da Miso Music Portugal, enquanto Secção Portuguesa da ISCM”, lê-se no comunicado divulgado pelo Centro de Investigação & Divulgação da Música Portuguesa (MIC).

As peças selecionadas são “sobre a areia o tempo poisa” para violino, violoncelo e piano, de Sara Carvalho, “Íris-abandono…”, para vibrafone, de Paulo Bastos, e “Colours (here in)” para coro misto, de Daniel Davis.

Sara Carvalho nasceu em 1970, estudou composição na Universidade de Aveiro, de 1990 a 1995, com João Pedro Oliveira, e é mestre em Música, pela Universidade de York, no Reino Unido.

Fez doutoramento em composição na mesma universidade, com Nicola LeFanu. Paralelamente, estudou e participou em diversos cursos com Emmanuel Nunes, Betsy Jolas, Kurt Schwertsik, Brian Ferneyhough, Michael Finissy, Jonathan Harvey e Roger March.

Paulo Bastos nasceu em 1967, estudou composição na Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo, no Porto. “Grande parte da sua produção centra-se na música de câmara e na música infanto-juvenil, apesar do número significativo de obras orquestrais, para instrumento solo e eletrónica”, refere o MIC.

O terceiro compositor escolhido, Daniel Davis, estudou percussão na Banda Filarmónica de Santa Cruz, na ilha da Madeira, e saxofone com Roberto Coelho, e depois na Escola das Artes do Funchal, com Duarte Basílio.

Davis realizou o curso de Composição na Escola Superior de Música de Lisboa, sob a orientação de António Pinho Vargas, tendo sido também orientado por Sérgio Azevedo e estudado com Roberto Alejandro Peréz, Carlos Marecos, Carlos Caires e João Madureira. Em 2013 ganhou uma menção honrosa do Prémio de Composição da Antena 2/Sociedade Portuguesa de Autores.

O Festival ISCM WNMD na Nova Zelândia realiza-se de 23 a 30 de agosto, em Auckland e Christchurch, organizado pela Composers Association of New Zealand, e inclui concertos de música orquestral, música de câmara e solista, assim como espetáculos com a participação de músicos que tocam instrumentos tradicionais.