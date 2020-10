Pedro Abrunhosa atuou esta segunda-feira, dia 12 de outubro, no espaço Mini Bar, em Lisboa. Durante o concerto, cantou com máscara.

"Um espectáculo que fez paredes, chão, publico e palco levantar voo! A lembrar os meus tempos de Jazzmen quando o estrado era mais curto que a arena mas a satisfação por fazer música igualava o amor que por ela tenho. Ontem, perante uma sala cheia e com todas as medidas de segurança que este tempo exige, senti pulsar o puto que adora partir o palco todo", escreveu o artista na sua conta no Instagram.

No texto, contou ainda que Ana Moura participou no concerto. "A sublime Ana Moura trouxe ainda o toque diáfano com a sua presença e voz de neblina sensual. Ao Zé Avillez o meu muito obrigado por nunca se ter deixado vencer pela inação, mostrando que a única forma de viver em crise ou em ‘normalidade’ é a construir. Obrigado a todos", frisou.

Veja o vídeo: