Pedro Abrunhosa partilhou nas suas redes sociais um texto sobre os insultos racistas que os jogadores ingleses têm recebido nas redes sociais após perderem a final do Euro2020 de futebol.

"Falhar penaltis não tem cor. Os nojentos racistas que insultam foram incapazes de estar no relvado e mostrar que podiam fazer melhor. Grande seleção inglesa que soube perder com toda a dignidade", frisou o músico nas redes sociais.

No domingo, a Itália conquistou o seu segundo título de campeã europeia de futebol, 53 anos depois, sucedendo a Portugal, ao bater a anfitriã Inglaterra por 3-2, nas grandes penalidades, após 1-1 nos 120 minutos, na final do Euro2020, em Londres.

No final do jogo, vários adpetos insultaram os atletas, em particular Marcus Rashford, Jadon Sancho e Bukayo Saka, que falharam três grandes penalidades na derrota, após um empate a uma bola no tempo regulamentar e prolongamento.