Será, no entanto, ao som de Pedro Abrunhosa & Comité Caviar que Coimbra irá entrar no novo ano, num concerto que promete “atrair milhares de pessoas, de várias gerações, ao Largo da Portagem”. O compositor, músico e poeta dará um concerto de cerca de três horas, apresentando vários dos seus grandes êxitos.

Já na Praça do Comércio (vulgarmente também conhecida por Praça Velha), “à semelhança de anos anteriores”, não faltarão igualmente “excelentes motivos para brindar ao novo ano”.

Ali, na Praça Velha, o palco estará entregue a vários DJ, numa discoteca a céu aberto, onde, pelas 00:15 (logo a seguir ao fogo de artificio), começará a atuação dos De Vacaciones e dos Cromos da Noite, “um conjunto de DJ entertainers, que protagonizam dois espetáculos surpreendentes, com grande animação e com forte componente multimédia e vídeo”.

O programa musical inclui ainda a Revival Music, na Praça 8 de Maio, para “reviver os grandes e melhores êxitos dos anos 70, 80 e 90 do Século XX”, e um espetáculo no Terreiro da Erva, com Os Red, banda de Coimbra que apresentará neste espaço, entre as 21:00 e a meia-noite, ‘covers’ de clássicos do rock.

A sétima edição do programa de animação na noite do fim de ano em Coimbra resulta do “investimento em eventos de referência que possam fortalecer a projeção, o posicionamento e a notoriedade de Coimbra”, refere a autarquia.

Com este projeto, a Câmara pretende “reforçar uma política consistente de animação e promoção urbanas, com oferta de iniciativas que enriqueçam o calendário de eventos da cidade, contribuindo, desta forma, para a constituição de uma imagem mais forte e atrativa, impulsionando a projeção cultural e o aumento da competitividade turística de Coimbra e estimulando a economia local”.

Ainda no âmbito dos festejos desta época do ano, a Câmara de Coimbra inaugura no domingo, pelas 17:15, na Praça 8 de Maio, a iluminação de Natal, com uma “grande festa gratuita para toda a população”, que terá Bárbara Tinoco como cabeça de cartaz.