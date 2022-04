Pedro Cabrita Reis volta este ano à Bienal de Veneza, na sua 59.ª edição, agora com a escultura "Field", uma obra de grandes dimensões, inédita e concebida para o espaço da Chiesa de San Fantin, onde será apresentada no dia 21 de abril, ficando exposta até 30 de setembro.

A peça consiste num campo onde o metal e a luz dos tubos LED criam um padrão geométrico de linhas paralelas e será instalada desde a entrada da igreja até ao altar principal, ocupando a nave central. Será permitido aos visitantes circularem à volta desta estrutura.

créditos: Joao Ferrand - Fotografia, Lda.

Esta presença do artista português inclui-se na área da bienal dedicada às participações de galerias e artistas. A presença de Pedro Cabrita Reis numa das maiores mostras de arte globais é apoiadas pelas suas galerias: Kewenig, em Berlin; Sprovieri, em Londres, e Mai 36, em Zurique.

A abertura decorre pouco tempo depois da inauguração oficial das "Três Graças", três esculturas em cortiça também da autoria de Pedro Cabrita Reis instaladas nos Jardins das Tulherias, em parceria com o Museu do Louvre, em Paris, que vai acontecer em fevereiro, no contexto da Temporada Cruzada Portugal-França.

Nascido em Lisboa, em 1956, Pedro Cabrita Reis fez formação académica em pintura, na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, em 1983.

Da sua trajetória destacam-se exposições individuais como "Work Always in Progress", no Centro Galego de Arte Contemporânea, em Santiago de Compostela, em Espanha (2019), "La Casa di Roma", um trabalho realizado especificamente para o museu Maxxi, em Roma, Itália (2015), e "A Linha do Vulcão", no Museu Tamayo Arte Contemporânea, no México (2009).

Foi o representante de Portugal na Bienal de Arte de Veneza em 2003.

A sua obra está representada em coleções de instituições internacionais como a Tate Modern, em Londres, a Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, a Hamburger Kunsthalle, em Hamburgo, e a Fundação de Serralves, no Porto.