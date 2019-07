O SAPO estreia em exclusivo o videoclip para o tema "Penso em Ti", de João Gil com letra de Miguel Araújo, naquela que é a primeira vez que o SAPO Mag apoia a produção de um videoclip para uma canção.

O tema composto por João Gil, com letra de Miguel Araújo, tem o próprio João Gil na guitarra e voz e conta com os músicos Pedro Vidal (voz), Paula Pires (voz), Paulo Ramos (voz), Miguel Araújo (guitarras e baixo), João Correia (bateria) e com a participação de Rafael Gil.

O cenário escolhido para o videoclip foi a Torre de Comunicações da Altice Portugal, em Monsanto, a 120 metros de altura, onde habitualmente são recebidos os sinais de televisão nacionais e internacionais, a fim de serem distribuídos pela Altice Portugal, e que desta vez serviu de palco para a filmagem do videoclip do artista, a 360º, com vista panorâmica para a cidade de Lisboa.

Filipa Martins, diretora-geral do SAPO, considera que "colaborar com o João Gil foi uma oportunidade única de apoiar a música portuguesa e partilhar com todos a vista deslumbrante a que se tem acesso da Torre de Comunicações da Altice Portugal".

João Gil também faz um balanço positivo desta parceria com o SAPO. "Foi uma experiência extraordinária gravar a 360º num dos sítios mais altos de Lisboa, a Torre da Altice Portugal em Monsanto. Desejo que este seja o talismã para uma colaboração estreita entre o SAPO e a música portuguesa", sublinha.