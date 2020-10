Pedro Borges, que interpretou Chopin, Debussy e Stravinski, reuniu o maior número de votos do público presente na Sala Suggia, chamado a decidir através de boletim de voto, indica a Casa da Música.

A final do Prémio Novos Talentos Ageas 2019 foi disputada entre Pedro Borges, a fadista Rute Rita e o Maat Saxophone Quartet, constituído por Catarina Gomes, Daniel Ferreira, Mafalda Oliveira e Pedro Silva.

Os finalistas foram selecionados ao longo de 2019, por escolha do público, em 18 concertos do ciclo “Novos Talentos”.

Pedro Borges é natural de Vila Nova de Gaia e começou os seus estudos musicais aos seis anos, no Conservatório de Gaia, onde completou o 8° grau de piano com 20 valores, de acordo com o comunicado.

Entre 2012 e 2016, estudou com Miguel Borges Coelho na Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo (ESMAE), no Porto.

Desde 2016, vive em Basileia, na Suíça, tendo concluído o Mestrado em Performance (2016-2018), e, atualmente, está a terminar o Mestrado em Pedagogia Musical na Hochschule für Musik Basel.

De acordo com o comunicado, Pedro Borges foi reconhecido em vários concursos nacionais e internacionais, entre os quais o “Kiefer Hablitzel/Göhner Musikpreis 2020”, um dos mais prestigiados prémios na Suíça.

Foi membro fundador do “Trio Insomnia”, sob a orientação de Ryszard Wóycicki, com o qual teve várias participações em festivais nacionais de música de câmara, incluindo uma participação no programa da RTP2 “Grande Valsa”.

Em duo, trabalha regularmente com a violinista Juliette Roos, e a violoncelista Irene Enzlin, tocando concertos na Suíça, Inglaterra e Holanda, tendo participado duas vezes no Festival de Música de Câmara “Yellow Barn”, nos Estados Unidos.

O Prémio Novos Talentos Ageas, uma parceria da seguradora Ageas com a Fundação Casa da Música, tem por objetivo distinguir e incentivar o trabalho de jovens músicos com idade até 35 anos, em todos os géneros musicais, nas áreas da criação, interpretação e/ou desempenho em palco, e promover projetos artísticos.

Ao vencedor do Prémio Novos Talentos AGEAS são atribuídos 5000 euros e um troféu em prata.