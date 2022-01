O concerto de apresentação de “Cais Vol.1” irá decorrer no Estúdio Time Out e terá como convidados especiais Janeiro, Pité, MAR, Left e Progressivu, de acordo com o agenciamento do coletivo, num comunicado hoje divulgado.

O coletivo Pimenta Caseira, que começou, “de uma forma descomprometida”, a criar música ao vivo nas noites de terça-feira na discoteca Tokyo, em Lisboa, em 2014.

“Os ingredientes são R&B, soul, funk, novo funk eletrónico, lo-fi, jazz, por causa de toda a improvisação e 'background' que temos, e um bocado de beatmaking, porque é como se estivéssemos a tentar fazer beats ao vivo e até um DJ set, os concertos são como se fossem um DJ set, porque as músicas colam-se umas nas outras, quase sempre sem 'setlist' - vamos olhando uns para os outros e vamos decidindo”, descreveu Fred Martinho, do coletivo, em entrevista à Lusa em novembro.