No Espaço Infantil, haverá oficinas, com a participação do Circo Dallas, animação, jogos, teatro e contos, numa programação que conta também com atividades complementares, como o Encontro Internacional de Gaiteiros - Gaitafolia, em que participam nove países.

O FIG é organizado pela Câmara Municipal de Palmela, com os parceiros Bardoada - O Grupo do Sarrafo, ATA - Acção Teatral Artimanha, Associação Juvenil COI e PIA - Projectos de Intervenção Artística e enquadra-se no projeto “Palmela É Música”.

O programa completo está disponível em https://fig.cm-palmela.pt.