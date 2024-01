"Queremos que este evento contribua para que Coimbra seja uma região de referência relativamente a este fenómeno cultural que tem características únicas e que não se restringe às áreas rurais", referiu a organização em comunicado enviado à agência Lusa.

Organizado pela Confraria dos Amigos do Negalho e da Freguesia de Almalaguês, em parceria com a Comissão de Festas do Mártir São Sebastião 2024 e a Junta de Freguesia de Almalaguês, o evento pretende continuar "a resgatar a memória de antigos gaiteiros, recolher e recuperar gaitas antigas e repertórios tradicionais".

Salientando que este é o maior evento do género do país, os promotores realçaram que o gaiteiro continua presente nos eventos mais importantes da tradição académica, nomeadamente nas festas estudantis da Latada e Queima da Fitas da Universidade de Coimbra.

Nos dois dias do encontro, decorrem concertos, artes plásticas ao vivo, ‘workshops’, palestras, arruadas, desfile, exposição de instrumentos tradicionais, baile gaiteiro e foliadas, além da homenagem a dois antigos gaiteiros da região Centro, "um dos quais criador do Hino da Gaita de Fole", que será tocado por todos os gaiteiros presentes.

"Todas as regiões de Portugal onde há gaiteiros estarão representadas e tocarão, em conjunto, temas tradicionais da região de Coimbra, nomeadamente o Hino da Gaita de Fole e o 'Passodobrado', a que os etnomusicólogos Michel Giacometi, Ernesto Veiga de Oliveira e Armando Leça deram destaque nas recolhas que realizaram na região Centro", sublinhou a organização.

Um dos pontos altos do VIII Grande Encontro de Gaiteiros de Almalaguês, freguesia que mantém viva a tradição, será o concerto de tributo a Zeca Afonso com Mário Mata e amigos do Zeca, com todos os gaiteiros a tocar em conjunto o tema “Grândola Vila Morena”, no ano em que se comemoram os 50 anos da revolução do 25 de Abril.