Piruka, Supa Squad, Paulo Sousa, April Ivy, Van Breda, Rizzo, Domi, Enoque, Light Gun Fire, Gamiix e RNG Major vão passar pelo Mega Hits Live Stage, da Worten Game City.

Nos dias 31 de maio, 1 e 2 de junho, a Cordoaria Nacional recebe a cidade do gaming para 30 horas de entretenimento, "mais de dois mil jogos, música, dança, parede de escalada, uma viagem pelo mundo dos videojogos desde a década de 70, experiências de realidade virtual e aumentada e muito mais".

O evento vai contar ainda com Meet & Greets com Windoh e Angie (31 de maio), Wuant e Owhana (2 de junho) no Just Dance Stage.