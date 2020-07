Placebo e Suede são as mais recentes confirmações para a edição de 2021 do EDP Vilar de Mouros 2021, anunciou a organização esta quinta-feira, dia 30 de julho.

Adiado para 2021, a edição do próximo ano vai decorrer nos dias 26, 27 e 28 de agosto. Placebo e Suede atuam no primeiro dia do festival.

Iggy Pop, Bauhaus, Legendary Tigerman e Wolfmother também vão passar pela edição de 2021 do EDP Vilar de Mouros 2021.

EDP VILAR DE MOUROS 2021

26 de agosto

Placebo

Suede

28 de agosto

Iggy Pop

Bauhaus

Legendary Tigerman

Wolfmother