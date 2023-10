“De que precisas para não ter frio”, que versa sobre o direito de qualquer pessoa a sentir-se segura e em paz, sai em Portugal pela Editorial Presença, dias depois da edição em língua inglesa.

O escritor britânico Neil Gaiman, que é embaixador da Boa Vontade do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), perguntou, em 2019, aos seus cerca de três milhões de seguidores na rede social Twitter (atualmente designada X) o que é que os fazia lembrar o conforto, o calor e o aconchego.

Na altura, Neil Gaiman procurava consciencializar e, ao mesmo tempo, apoiar uma campanha de angariação de fundos do ACNUR, sobre as precárias condições de vida de famílias de refugiados sírios e iraquianos durante o inverno de 2019.

No Twitter, o escritor recebeu mais de um milhar de respostas, a partir das quais escreveu “um poema tocante e poderoso”, como descreve a Presença, convertido em livro ilustrado para os mais novos, com capa do ilustrador Oliver Jeffers.

Além de Jeffers, o livro conta com trabalho visual de Chris Riddell, Benji Davies, Nadine Kaadan, Petr Horácek e Beth Suzanna, entre outros artistas.

Sobre o trabalho de escrita, Neil Gaiman dizia em 2019 ao jornal The Guardian que se assemelhou “à criação do mais complicado jogo de palavras cruzadas” e a maior dificuldade foi querer estar à altura de todos os que publicamente, e de forma informal, contribuíram para o poema.

De acordo com a publicação Publishers Weekly, Neil Gaiman vai doar as receitas dos direitos de autor do livro ao ACNUR.

O relatório mais recente do ACNUR indica que, em 2022, o número de pessoas deslocadas por guerras, perseguições, violência e violações dos direitos humanos atingiu um recorde de 108,4 milhões, mais 19,1 milhões do que no ano anterior.

Do total global de deslocados no ano passado, 35,3 milhões eram refugiados - ou seja, pessoas que atravessaram uma fronteira internacional em busca de segurança - enquanto uma percentagem maior (58%), ou seja, 62,5 milhões de pessoas, eram deslocadas internas devido a conflitos e violência e eventos relacionados com a crise do clima.

Mais de metade de todos os refugiados (52%) no mundo provém de apenas três países: Síria (6,5 milhões), Ucrânia (5,7 milhões) e Afeganistão (5,7 milhões).

Neil Gaiman é um premiado autor de 62 anos, que trocou o jornalismo pela ficção, tendo publicado vários romances, contos, livros ilustrados, banda desenhada, argumentos para cinema e televisão, em particular no universo da fantasia.

A banda desenhada "The Sandman", o romance “Bons augúrios”, coassinado com Terry Pratcher, e ainda os romances para jovens "A estranha vida de Nobody Owens", "Coraline e a porta secreta" e “Stardust” são alguns dos livros publicados.

Neil Gaiman reúne ainda alguns dos mais relevantes prémios literários, nomeadamente os prémios Hugo, Nebula e Eisner, além das distinções Newbery e Carnegie, na literatura para crianças e jovens.