No vídeo, que tem mais de um milhão de visualizações no Youtube, Petrus Schroderus interpreta uma versão em finlandês da canção soviética "Te amo, vida!" (1956) enquanto caminha vestido com o uniforme de polícia pelas ruas vazias de Oulu.

"Queria cantar alguma coisa que tranquilizasse o meu coração", disse à AFP Schroderus, tenor e polícia da cidade. A canção diz que "a noite vai terminar, a manhã virá quando um novo e radiante dia chegar" e oferece "uma espécie de consolo", continua, sobretudo às pessoas que estão sozinhas e doentes neste período.

Veja o vídeo:

Menos de 24 horas depois de ter publicado o vídeo, na sexta-feira, Petrus Schroderus conta que ficou surpreendido por receber centenas de mensagens de agradecimento de todas as partes do mundo, da Europa à Austrália, da Rússia aos Estados Unidos.

"Uma jovem internada num hospital escreveu a dizer que viu o meu vídeo e que chorou", conta Schroderus, que garante tentar responder a todas as mensagens.

Há 22 anos, o polícia e amante da música fez uma pausa no trabalho para estudar canto lírico com um dos professores mais famosos do país, Esko Jurvelin. Depois juntou-se à Ópera Nacional da Finlândia e em 2012, voltou à Polícia, mantendo a carreira musical em paralelo.