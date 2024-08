Três crianças morreram, entre as quais uma menina de nacionalidade portuguesa, e outras oito ficaram feridas, seis das quais em estado grave, esta segunda-feira, dia 29 de julho, um ataque com faca na cidade de Southport, em Inglaterra, durante uma aula de dança com canções de Taylor Swift.

Depois do ataque, nas redes sociais, os fãs da cantora norte-americana lançaram nas redes sociais uma campanha de angariação de fundo para ajudar as famílias vítimas - ver aqui. Em apenas um dia , os 'swifities' arrecadaram cerca de 333 mil euros.

"Estamos a trabalhar com o Alder Hey Children's Hospital para ajudar a arrecadar dinheiro para as famílias afetadas pela tragédia em Southport, e a arrecadar fundos para o funeral das jovens swifties que faleceram", pode ler-se na página da JustGiving, onde é possível fazer uma doação.

"Cada doação por meio deste link vai diretamente para a instituição de caridade verificada abaixo, que por sua vez ajudará a fazer a diferença" neste "momento de grande tristeza", acrescentam.

Na tarde desta terça-feira, a polícia de Merseyside identificou as vítimas como Alice Aguiar (nove anos e filha de pais madeirenses), Bebe King, (seis anos) e Elsie Dot Stancombe (sete anos).

À Lusa, o secretário de Estado das Comunidades, José Cesário, adiantou que o cônsul-geral de Portugal em Manchester já falou com uma tia da criança e que os pais “estão em estado de choque e incontactáveis”.

Nas redes sociais, os pais da criança portuguesa deixaram uma mensagem: "Continua a sorrir e a dançar como gostavas de fazer, nossa princesa. Como te dissemos antes, és sempre a nossa princesa e ninguém mudaria isso. Com amor do teu herói papá e da mamã".