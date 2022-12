O suspeito, Patrick Xavier Clark, de 33 anos, “foi detido ontem”, disse numa conferência de imprensa o chefe da polícia de Houston, Troy Finner.

O agente detalhou que o suspeito já havia sido preso por ligação ao caso de Cameron Joshua, de 22 anos, por posse ilegal de armas.

Michael Burrow, sargento da polícia de Houston, explicou que o tiroteio numa festa privada ocorreu depois de uma discussão sobre um “lucrativo jogo de dados”, mas esclareceu que Takeoff não estava envolvido e era “um espectador inocente”.

Também disse que a investigação prossegue. Outras duas pessoas foram feridas na ocasião, após um incidente num clube de bowling.

Kirshnik Khari Ball, nome de batismo de Takeoff, nasceu em Lawrenceville, Georgia, a 18 de junho de 1994. Era mais conhecido por ser membro do Migos juntamente com Quavo, o seu tio, e Offset, o seu primo, que é casado com a também rapper Cardi B.

Migos ganhou fama com o seu tema viral de 2013 "Versace", remisturada por Drake. Mais tarde, o trio gravou com ele "Walk It Talk It". Mas foi o êxito de 2016 "Bad and Boujee" que os colocou no topo das tabelas.