Uma bucólica ponte de madeira do campo inglês que inspirou o autor das aventuras de Winnie the Pooh foi vendida por mais de 131.000 libras (154.000 euros), o dobro do que se previa, num leilão em Inglaterra.

James Rylands, especialista da casa de leilões britânica Summers Place Auctions, afirmou esta quinta-feira (7) estar "absolutamente feliz de ter conseguido vender uma peça da história da literatura".

O preço da ponte foi estimado entre 40.000 e 60.000 libras, mas o resultado da venda superou todas as expectativas, alcançando 131.625 libras.

Alan Alexander Milne, criador do ursinho barrigudo, gostava desta ponte da floresta de Ashdown, no sudeste da Inglaterra.

Ele e o seu filho Christopher Robin Milne, que inspirou o pequeno amigo de Pooh, costumavam brincar na ponte um jogo que inventaram chamado "Poohsticks": cada jogador lançava uma vara contra a corrente e vencia a vara de quem chegasse primeiro debaixo da ponte.

A ponte, construída por volta de 1907 e conhecida como Posingford Bridge, ficou famosa após aparecer desenhada neste clássico livro infantil. Em 1979 foi oficialmente nomeada de Poohsticks Bridge.

Após ter sido atravessada e desgastada por milhares de turistas, foi desmontada em 1999 e substituída, com o apoio financeiro da Disney.

A ponte original foi colocada à venda após ser totalmente restaurada: as partes que faltavam foram reconstruídas com carvalho da região.

O novo proprietário, Lord De La Warr, planeia colocá-la na sua propriedade de Buckhurst Park, em Withyham, no sudeste da Inglaterra.

"Espero que muitas crianças (e adultos) possam admirar a ponte original que inspirou uma das brincadeiras mais famosas que ainda é jogada pelas crianças no Reino Unido e noutros países", afirmou o novo proprietário em comunicado.

A venda coincidiu com o centenário do urso de peluche dado a Christopher Robin Milne no seu primeiro aniversário, em 1921, e que inspirou a personagem de Winnie the Pooh.