"Popcorner", programa do SAPO Mag criado em parceria com a Comic Con Portugal, sobre cinema, séries, banda desenhada e tudo o que está no universo da cultura pop, estreia-se na quinta-feira, dia 6 de maio. O magazine de cultura pop será apresentado por Inês Gens Mendes e Tiago David, mestres de cerimónias do SAPO Mag.

Em "Popcorner" poderá ficar a par das principais novidades do universo da cultura pop, acompanhar as estreias de filmes em sala ou em streaming com as sugestões de Luís Salvado, jornalista de cinema e diretor de programação do Canal Cinemundo e saber tudo sobre as séries que estão a dar que falar. Cada episódio do "cantinho da cultura pop" contará ainda com uma entrevista a um ou mais convidados especiais e uma viagem ao passado, onde vamos tirar do baú uma memória de um filme ou uma série.

Diogo Morgado é o convidado na estreia do programa. O ator faz parte do elenco do filme "Santuário de Sombras", filme produzido por Sam Raimi e protagonizado por Jeffrey Dean Morgan, que se estreia a 6 de maio nas salas de cinema.

O episódio de estreia de "Popcorner" poderá ser visto a partir de quinta-feira aqui no SAPO Mag e no site Comic Con Portugal.

Veja o teaser: