Caetano Veloso aceitou o desafio do coletivo Porta dos Fundos e participou num sketch sobre música e TikTok. No vídeo, o músico brasileiro recebe dicas dos seus 'novos' editores discográficos.

Ter canções com 30 segundos, coreografias, cantar 'eita eita eita' e mudar o título do seu álbum "Meu Coco" são alguns dos conselhos dos agentes.

"Segue em primeira mão a nova coreografia e versão de 'Leãozinho': Gosto muito de te ver, Caetaninho (mão por cima da cabeca 3x). Caminhando com o Porta (andada em câmera lenta). Gosto muito de você, Caetano (movimento de coração com as mãos). Para desentristecer, Caetano (mão fechada em baixo dos olhos, simulando choro). A minha Porta tão só (sai de costas e olha pra câmera dramaticamente)", revelou o grupo brasileiro nas redes sociais.

Veja o vídeo: