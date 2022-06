Promovido pelo Centro de Artes e do Espetáculo de Portalegre (CAEP), o festival, que vai decorrer naquele espaço, conta com músicos portugueses, noruegueses e também dos Estados Unidos, no contexto dum projeto musical português.

A cantora Maria João, o guitarrista André B. Silva, Luis Vicente Trio, o quarteto norueguês Córtex, o contrabaixista Hugo Carvalhais e o projeto Bill Shakespeare's Romeu and Joaoliet, que tem por base o saxofonista Bill Mchenry, o contrabaixista Romeu Tristão e o baterista João Pereira, fazem parte do programa.

“O festival foi montado com um 'timing' um pouco apertado, e não conseguimos de todo trazer quem pretendíamos trazer, nomeadamente artistas norte-americanos. E estar a trazer por trazer, optámos por não trazer ninguém”, começou por lamentar à agência Lusa o diretor do CAEP, Joaquim Ribeiro.

No entanto, o responsável sublinha que a edição deste ano do Portalegre JazzFest aposta numa vertente nacional “muito forte”, com “diferentes estilos” de jazz.

“Eu penso que esta edição prova o quão saudável está o panorama do jazz em Portugal: temos cinco projetos de excelência portugueses no festival”, disse.

Para o diretor do CAEP, o Portalegre JazzFest é um “emblema” da cidade e um dos eventos mais significativos que desenvolvem anualmente.

O festival abre no dia 7 de julho pelas 18:30 com um concerto de Luis Vicente Trio, seguindo-se, pelas 21:h30, um concerto com o quarteto norueguês Córtex.

No dia seguinte, também pelas 21h30, sobe ao palco o projeto de Hugo Carvalhais “Ascética”, fechando a noite, pelas 23h00, com um concerto com Bill Shakespeare's Romeu and Joaoliet, que reúne músicos portugueses e americanos.

O último dia é a vez dos festivaleiros assistirem ao concerto de Maria João, pelas 21h30, fechando esta edição do festival com André B. Silva, pelas 23h00.

Os preços dos bilhetes para assistir aos concertos variam entre os três e os sete euros, podendo os interessados adquirir passes para os três dias no valor de 20 euros.