Luccas Neto, um dos maiores fenómenos do universo digital e ídolo da nova geração, vai regressar a Portugal com o espetáculo "Luccas Neto e a Escola de Aventureiros". Depois de sete datas esgotadas e da passagem pela Comic Con Portugal, a estrela brasileira volta aos palcos portugueses e, desta vez, acompanhado por Gi, personagem interpretada pela atriz, cantora, dançarina e influenciadora digital Giovanna Alparone.

O reencontro com os fãs portugueses está já agendado para o dia 3 de setembro, em Lisboa (Altice Arena) e pela primeira vez no Porto, no dia 10 de setembro (Super Book Arena - Pavilhão Rosa Mota). Os bilhetes já estão disponíveis em blueticket.meo.pt e nos locais habituais.

Com apenas 12 anos de idade, Gi, artista do Rio de Janeiro, já é uma das maiores apostas da indústria do entretenimento no Brasil. Caso de sucesso entre o público infantil, Giovanna integra o elenco dos conteúdos produzidos pela Luccas Toon interpretando Gi, a irmã fictícia de Luccas Neto. Só no seu Instagram, a artista já ultrapassou os quatro milhões de seguidores.

"Mas números à parte, a verdade é que Luccas Neto continua a entreter e ensinar crianças por todo o mundo. Contando com a curadoria de uma equipa especializada em conteúdos pedagógicos e infantis (composta por educadores, psicólogos, entre outros), todos os seus conteúdos são 100% autorais e têm como principal missão transmitir às crianças mensagens positivas, ensinamentos, responsabilidade e sonhos. Neste seu espetáculo, são abordados temas como a união, o amor e a amizade, sempre com muita música, dança e efeitos especiais à mistura", adianta a promotora.

