"De repente, ficamos sem capacidade de produção e distribuição e, todavia, tínhamos que imprimir vários milhões de livros, nomeadamente livros escolares, e assegurar a devida distribuição para que o abastecimento do mercado acontecesse normalmente sem prejudicar a procura por parte das famílias. Mas a Porto Editora conseguiu evitar situações graves no funcionamento do mercado, muito graças à equipa fantástica que tem, altamente profissional e comprometida, que se desdobrou", referem os responsáveis do grupo.

A inauguração das instalações reconstruídas, numa cerimónia marcada para as 11:00 de terça-feira, tem prevista a presença do secretário de Estado Adjunto e da Mobilidade, José Gomes Mendes, bem como do presidente da Câmara Municipal da Maia, António Silva Tiago.

Paralelamente, no mesmo dia, vai decorrer um ‘Open Day' dirigido à comunidade com visitas guiadas que incluem as diferentes etapas de edição de um livro.

Dados remetidos à Lusa apontam que o bloco gráfico tem agora uma área de 12.887 metros quadrados e uma capacidade de produção anual de 16 milhões de livros.

Já a área chamada de 'Zuslog' tem 14.000 metros quadrados e uma capacidade de armazenamento de 21.000 europaletes, 70.000 contentores e 12.000.000 livros.

Quanto à capacidade de distribuição, esta corresponde a 12.000 encomendas e a 15.000 volumes expedidos por dia.

Questionados sobre se há perspetiva de entrada de novos trabalhadores, a Porto Editora apontou que o atual quadro de funcionários é "estável", situando-se nos "mesmos 180 que trabalhavam antes do incidente, com algumas flutuações sazonais".

"É de sublinhar que, durante o período de inatividade destas unidades, todos os direitos dos trabalhadores mantiveram-se intactos, ou seja, continuaram a receber os seus vencimentos completos ao dia certo, como sempre aconteceu", lê-se, ainda, na resposta.

Com gráficas em Portugal, Angola, Moçambique e Timor, o Grupo Porto Editora exporta atualmente para 90 países.