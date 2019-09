“Hoje abre-se um novo capítulo”, assumiu Vasco Teixeira, administrador atual do grupo Porto Editora e filho do fundador da empresa, durante a sessão de inauguração das renovadas instalações da unidade gráfica e logística da Porto Editora, localizada na Maia.

A celebrar este ano o 75.º aniversário, a Porto Editora, fundada em 1944 e que começou por ser uma editora de livros escolares e de dicionários, reabre com capacidade para produzir 16 milhões de livros por ano, desde manuais escolares ao género literário, num bloco gráfico com 12 mil metros quadrados de área.

A Zuslog, a unidade responsável pela gestão logística do grupo, com uma área de 14 mil metros quadrados, vai permitir, por seu turno, armazenar 12 milhões de livros, 70 mil contentores e 21 mil europaletes, bem como vai permitir expedir “12 mil encomendas por dia e 15 mil volumes por dia”, lê-se no dossiê de imprensa entregue aos jornalistas durante a cerimónia de inauguração.

“Passaram-se 538 dias desde que a 14 de março de 2018 aconteceu o inesperado. Eram 11:04 da manhã quando o céu ameaçou cair-nos em cima em consequência da tempestade Gisele”, recordou hoje Vasco Teixeira, que na altura da fundação da empresa tinha 24 anos de idade.

Vasco Teixeira recordou que a tempestade provocou “três feridos ligeiros” e “danos materiais de grande monta”, que afetaram seriamente a capacidade logística e de distribuição, bem como destruiu praticamente toda a unidade gráfica.