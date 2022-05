As previsões das casas de apostas online e o Spotify voltaram a acertar: Portugal conquistou esta terça-feira, dia 10 de maio, passagem para a final do Festival Eurovisão da Canção. MARO, com o tema "saudade, saudade", foi uma das mais votadas da primeira semifinal do concurso.

Na primeira semifinal, além de Portugal, cujo tema foi apresentado em 10.º lugar, Suíça, Arménia, Islândia, Lituânia, Noruega, Grécia, Ucrânia, Moldávia e os Países Baixos conquistaram passaporte para a final, que se realiza em Turim. Os finalistas foram anunciados de forma aleatória - as pontuações só serão reveladas depois da final.

Na primeira semifinal do Festival da Eurovisão, 17 países lutaram por um lugar na grande final. Além de Portugal, Albânia, Letónia, Lituânia, Suíça, Eslovénia, Ucrânia, Bulgária, Países Baixos, Moldova, Croácia, Dinamarca, Áustria, Islândia, Grécia, Noruega e Arménia subiram ao palco.

As semifinais e a final do concurso são apresentadas pelos cantores Laura Pausini, MIKA e pelo apresentador de televisão italiano Alessandro Cattelan.

VEJA AS ATUAÇÕES DA PRIMEIRA SEMIFINAL:

1. Albânia – “Sekret”, de Ronela Hajati

Jogos de luzes intensos, cinco bailarinos em palco e muito fumo: Ronela Hajati abriu o palco em Turim com todos os ingredientes que marcam as atuações eurovisivas. Com uma canção com ritmo acelerado, a artista da Albânia aqueceu o público da arena.

VEJA AQUI A ATUAÇÃO COMPLETA

2. Letónia – “Eat Your Salad”, de Citi Zeni

Este ano, a Letónia pede-nos para comermos a nossa salada. Com fatos coloridos, os Citi Zeni levaram os seus instrumentos para o palco e animaram a arena.

VEJA AQUI A ATUAÇÃO COMPLETA

3. Lituânia – “Sentimentai”, de Monika Liu

Depois de duas canções enérgicas, Monika Liu apresentou "Sentimentai". Para a atuação, a delegação da Lituânia apostou num visual vintage.

VEJA AQUI A ATUAÇÃO COMPLETA

4. Suíça – “Boys do Cry”, de Marius Bear

Tal como em 2021, a Suíça voltou a apostar numa balada. Com “Boys do Cry”, Marius Bear aqueceu os corações do público e mereceu uma ovação.

VEJA AQUI A ATUAÇÃO COMPLETA

5. Eslovénia – “DISKO”, de Last Pizza Slice

Last Pizza Slice transformaram a Pala Alpitour numa verdadeira discoteca. Para a atuação, a banda da Eslovénia apostou num cenário simples, apenas com uma bola de espelhos gigante.

VEJA AQUI A ATUAÇÃO COMPLETA

6. Ucrânia – “Stefania”, de Kalush Orchestra

Considerados os grandes favoritos à vitória, os Kalush Orchestra conquistaram o maior aplauso da noite. Com a habitual energia que os caracteriza, a banda ucraniana apresentou "Stefania", um tema que mistura rap e folk.

Obrigado por apoiarem a Ucrânia", agradeceu o vocalista.

VEJA AQUI A ATUAÇÃO COMPLETA

7. Bulgária – “Intention”, de Intelligent Music Project

Os Intelligent Music Project levaram o rock ao palco do Festival Eurovisão da Canção. Sem grandes surpresas, a banda usou jogos de luzes em tons de laranja e apostou em jatos de fogo.

VEJA AQUI A ATUAÇÃO COMPLETA

8. Países Baixos – “De Diepte”, de S10

Aos 28 anos, S10 estreou-se no festival da Eurovisão com o tema pop "De Diepte". A cantora apresentou-se sozinha no centro do palco.

VEJA AQUI A ATUAÇÃO COMPLETA

9. Moldávia – “Trenuleţul”, de Zdob şi Zdub & Advahov Brothers

Festa, folclore e rock: uma mistura estranha, mas que animou a arena PalaOlimpico.

VEJA AQUI A ATUAÇÃO COMPLETA

10. Portugal – “saudade, saudade”, de MARO

No 'palco B', MARO apresentou "saudade, saudade" no centro da arena em Turim. Rodeada por um coro de vozes feminino, a artista portuguesa foi ovacionada no final da atuação.

VEJA AQUI A ATUAÇÃO COMPLETA

11. Croácia – “Guilty Pleasure”, de Mia Dimšić

Inspirada por Taylor Swift, Mia Dimšić apostou numa canção pop com inspirações clássicas. “Guilty Pleasure” foi o tema escolhido para representar a Croácia em Turim.

VEJA AQUI A ATUAÇÃO COMPLETA

12. Dinamarca – “The Show”, REDDI

O quarteto REDDI apresentou "The Show", tema com pitadas de rock e pop.

VEJA AQUI A ATUAÇÃO COMPLETA

13. Áustria – “Halo”, de Lum!x ft. PIA MARIA

Lum!x ft. PIA MARIA trouxeram a electro-pop ao palco do Festival da Eurovisão com o tema "Halo".

VEJA AQUI A ATUAÇÃO COMPLETA

14. Islândia – “Með hækkandi sól” de Systur

Este ano, as Systur representaram a Islândia no palco do festival com o tema "Með hækkandi sól".

VEJA AQUI A ATUAÇÃO COMPLETA

15. Grécia – “Die Together”, Amanda Tenfjord

Amanda Tenfjord vive e faz carreira fora da Grécia, mas foi a escolhida para representar o país. Com referências ambientais, a cantora apresentou o tema “Die Together” rodeada por cadeiras vazias.

VEJA AQUI A ATUAÇÃO COMPLETA

16. Noruega – “Give That Wolf a Banana”, Subwoolfer

Com máscaras amarelas, os Subwoolfer fizeram o público dançar com “Give That Wolf a Banana”.

VEJA AQUI A ATUAÇÃO COMPLETA

17. Arménia – “SNAP”, de Rosa Linn

Sentada numa cama branca, Rosa Linn foi a última artista a pisar o palco do festival da Eurovisão. Este ano, “SNAP” foi o tema escolhido para representar a Arménia.

Na primeira semifinal são ainda apresentadas as canções de França e Itália, que pertencem ao grupo dos 'Big 5'.

VEJA AQUI A ATUAÇÃO COMPLETA

A SEGUNDA SEMIFINAL

1. Finlândia – “Jezebel”, de The Rasmus

2. Israel – “I.M.”, de Michael Ben David

3. Sérvia – “In Corpore Sano”, de Konstrakta

4. Azerbaijão – “Fade to Black”, de Nadir Rustamli

5. Geórgia – “Lock Me In”, de Circus Mircus

6. Malta – “I Am What I am”, de Emma Muscat

7. São Marino – “Stripper”, de Achille Lauro

8. Austrália – “Not The Same”, de Sheldon Riley

9. Chipre – “Ela”, de Andromache

10. Irlanda – “That’s Rich”, de Brooke

11. Macedónia do Norte – “Circles”, de Andrea

12. Estónia – “HOPE”, de Stefan

13. Roménia – “Llámame”, de WRS

14. Polónia – “River”, de Ochman

15. Montenegro – “Breathe”, de Vladana

16. Bélgica – “Miss You”, de Jérémie Makiesse

17. Suécia – “Hold Me Closer”, Cornelia Jakobs

18. República Checa – “Lights Off”, de We Are Domi

Na segunda semifinal serão ainda apresentados os temas do Reino Unido, Espanha e Alemanha, países do grupo 'Big 5'.

Portugal participou no Festival Eurovisão da Canção pela primeira vez em 1964, tendo, entretanto, falhado cinco edições (em 1970, 2000, 2002, 2013 e 2016). Entre 2004 e 2007, inclusive, e em 2011, 2012, 2014, 2015 e 2019, Portugal falhou a passagem à final.

Portugal venceu pela primeira e única vez o Festival Eurovisão da Canção em 2017, com o tema “Amar pelos dois”, interpretado por Salvador Sobral e composto por Luísa Sobral. Na sequência da vitória, Lisboa acolheu, no ano seguinte, o concurso.

Em 2021, Portugal esteve no Festival Eurovisão da Canção com “Love is on my side”, composta por Tatanka e interpretada pelos The Black Mamba, que alcançou o 12.º lugar no concurso. Itália venceu o concurso no ano passado, com a canção “Zitti e buoni”, interpretada pelos Måneskin.