Depois do "show" de Anitta e de Blaya no primeiro dia do MEO Sudoeste, esta quinta-feira, dia 8 de agosto, Post Malone foi o grande protagonista do festival. Na Herdade da Casa Branca, na Zambujeira do Mar, a 'superstar' do pop-rap deu aos fãs exatamente aquilo que era esperado: um alinhamento recheado de sucessos e palavras simpáticas.

Durante mais de uma hora, o artista foi o comandante da multidão - sozinho em palco (não houve banda, nem DJ), sem cenografia e com uma produção simples, Post Malone jogou todas as cartadas e não precisou de muito para receber uma resposta mais do que positiva do público.

VEJA AS FOTOS DO CONCERTOS:

Quase no arranque do concerto, o jovem de 24 anos ofereceu aos fãs "Better Now", um dos maiores sucessos da sua carreira. A partir daí foram sucessos atrás de sucessos, com algumas palavras simpáticas pelo meio (o público português é sempre o melhor, dizem os artistas).