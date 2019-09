O livro de Carlos Nogueira “alarga o horizonte dos estudos literários ao analisar, com igual dignidade hermenêutica, tanto os clássicos universais da literatura para a infância e juventude, como as obras dos diversos autores portugueses que se dedicaram a essa prática literária, e de que ‘O Conto da Ilha Desconhecida’, de José Saramago, é um dos seus exemplos mais representativos", lê-se na justificação do júri.

"Além do importante contributo que traz à compreensão da escrita para os mais jovens, este livro concentra-se também em diversos contos populares, tornando-os objetos de estudo atento e inovador”, prossegue a declaração do júri, composto pelos professores e escritores Ana Mafalda Leite, Liberto Cruz e Miguel Real

Carlos Nogueira é professor na Universidade de Vigo, em Espanha, e cotitular da Cátedra José Saramago desta universidade.

É autor de livros de ensaios, cronista e soma ainda cerca de uma dezena de livros dirigidos a crianças e jovens, incluídos no Plano Nacional de Leitura, designadamente “Sophia, a Menina da Terra e do Mar”, em parecia com Adélia Carvalho.