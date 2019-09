Os ex-laureados são aliás protagonistas do festival, como solistas convidados ou integrados nos agrupamentos e orquestras participantes, como a Orquestra Metropolitana de Lisboa, o Lutoslawski Piano Duo, o Ensemble de Jazz da Jobra e o ensemble de saxofones de Pedro Moreira.

A Orquestra Sinfónica de Jovens da Academia de Música de Costa Cabral, dirigida pelo maestro Cesário Costa, garante o concerto de abertura, com a violetista Sofia Silva Sousa, vencedora, no ano passado, do Prémio Maestro Silva Pereira. Será interpretado o Concerto para Viola, de Joly Braga Santos.

A programação inclui uma homenagem ao oboísta Samuel Bastos, laureado em 2007, músico da orquestra da Ópera de Zurique, que morreu este ano, aos 32 anos, na Suíça.

Nesta homenagem, a realizar no dia 4, sexta-feira, será interpretado o “Concerto de Outono - Intermezzo in memoriam Samuel Bastos”, de Sérgio Azevedo, pelo oboísta Andrew Swinnerton, com a Camerata Atlântica.

Hugo Ribeiro, Catarina Castro, Tiago Coimbra, Pedro Teixeira, Ricardo Lopes, Luciano Cruz, Frederico Fernandes, Joana Soares, Kika Materula, Luís Alves são outros antigos laureados que participam no concerto.

No último dia, atuam o Ensemble de Jazz da Jobra, distinguido este ano na festa do jazz do Teatro S. Luiz, em Lisboa, o Tomás Marques Quarteto, vencedor da categoria Jazz Combo do PJM/2019, e o Pedro Moreira Sax Ensemble, que inclui anteriores laureados, e que vai interpretar a música para bailado “Two Maybe More”.

Durante o festival serão também apresentados três álbuns de ex-distinguidos no PMJ. O primeiro será na sexta-feira, 04 de outubro, e envolve o Trio Adamastor, de Francisco Henriques, violino, Pedro Massarrão, violoncelo, e José Ribeiro, piano, laureados em 2017.

A apresentação do álbum do Artium Trio, do violinista Francisco Lima Santos, do violoncelista Pedro Gomes Silva e do pianista João Barata, ocorrerá no sábado.

No mesmo dia será apresentado “O que será do rio”, disco do compositor Nuno da Rocha, vencedor do Prémio de Composição Antena 2/SPA 2012, com a peça “O que será do rio without John Cage?” composta para Orquestra Barroca.

A obra foi estreada no Festival Jovens Músicos de 2012, pela orquestra Divino Sospiro, dirigida por Massimo Mazzeo, que estará na apresentação, com o compositor, a maestrina Filipa Palhares e o flautista e regente António Carrilho.

Nuno da Rocha, ex-aluno de Vasco Mendonça, Carlos Marecos, Luís Tinoco, Carlos Caires e António Pinho Vargas, soma um percurso internacional de mais de dez anos, em que se cruzou com compositores como Nigel Osborne, Louis Andriessen e Magnus Lindberg. Em 2015 foi Jovem Compositor em Residência na Casa da Música, no Porto. “O que será do rio” sucede ao seu primeiro álbum, de 2016, “Mesmo que faça frio”.

O Prémio Jovens Músicos, organizado pela Antena 2 desde 1987, tem direção musical do compositor Luís Tinoco, nas nove últimas edições, e soma mais de 80 músicos distinguidos.

Entre estes encontram-se o regente Nuno Coelho, atual maestro convidado da Orquestra Gulbenkian, assistente de Gustavo Dudamel na Filarmónica de Los Angeles e vencedor do Concurso de Cadaqués, em 2017, o tenor Fernando Guimarães, que foi candidato aos Grammy de 2015, como protagonista de "Il ritorno d'Ulisse in Patria", de Monteverdi, com a orquestra Boston Baroque, e o saxofonista Ricardo Toscano, premiado com o seu quarteto, composto por André Santos, João Hasselberg e João Pereira.

O compositor, maestro e percussionista Pedro Carneiro, cofundador e diretor artístico da Orquestra de Câmara Portuguesa, Pedro Ribeiro, 1.º oboé da Orquestra Gulbenkian, que foi também músico convidado da Sinfónica da Cidade de Birmingham, o violoncelista Bruno Borralhinho, da Orquestra de Dresden e diretor artístico do Ensemble Mediterrain, foram outros laureados.

O compositor e violetista Alexandre Delgado foi o primeiro premiado, em 1987.

Este ano, concorreram 278 músicos em oito categorias/instrumentos. As provas de seleção realizaram-se em junho, em Castelo Branco, e, as finais, em julho, na Casa da Música, no Porto.

Os concertos do festival vão ser transmitidos pela Antena 2 e a programação integral pode ser consultada em https://www.rtp.pt/antena2/premio-jovens-musicos.