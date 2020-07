A cerimónia tinha data marcada para 25 de abril na cidade de New Bedford, nos Estados Unidos da América, com apresentação da atriz Daniela Ruah, antes de ter sido cancelada devido à pandemia de covid-19, em março, com planos de adaptação para o meio virtual.

“Para nós, não há maior prioridade do que a saúde, segurança e bem-estar de toda a audiência, equipas de produção, nomeados, intérpretes e de toda a comunidade”, declarou a organização, em março.

A oitava edição do festival vai ser transmitida no ‘website’ dos IPMA e nos canais de televisão The Portuguese Channel e Camões TV no domingo, 02 de agosto.

Apresentados por Sónia Araújo, os prémios vão ser entregues a músicos internacionais de ascendência lusófona, em 12 categorias.

O ‘show’ virtual vai contar com performances de Carlão, João Pedro Pais, Kevin Antunes, Mariza, Pedro Abrunhosa, Rui Bandeira, Miguel Ângelo e TIM, dos Xutos e Pontapés e com intervenções do comediante Helfimed, da Miss Portuguesa e World Portugal Inês Brusselmans, da Miss Universo Portugal Sylvie Da Costa Silva e do grupo The Portuguese Kids.

Os nomeados deste ano são, na maioria, de Portugal, EUA e Canadá. Incluem-se também concorrentes da França, Países Baixos, Brasil, África do Sul e Malásia.

Os prémios avaliam candidatos para as categorias de melhor vídeo musical, canção instrumental, música internacional, tradicional, popular, fado, dança, rap ou hip-hop, rock e pop.

Entre os nomeados, encontram-se Cordeone (artista residente nos EUA), Dan Tibério (França), Fátima Fonseca (Brasil), Jay Duende (Canadá), Maura (Portugal), Nelson Conceição (Portugal), Nikita Afonso (EUA), Pedro Barbosa (África do Sul), Rebecca Correia (EUA) e Sabrina Alves (África do Sul), entre muitos outros.

Para a categoria de canção do ano estão nomeados os compositores de canções apresentadas por Nikita Afonso (Canadá), Lyia Meta (Malásia), Cristóvam (Portugal) e Dan Tibério (França).

No dia do espetáculo virtual, os IPMA vão começar a aceitar submissões para os prémios do próximo ano, com as candidaturas a decorrer até 30 de novembro.

No ano passado, os IPMA juntaram um público de cerca de mil pessoas, na sala de espetáculos da localidade portuária de New Bedford, onde vivem muitos imigrantes portugueses e lusodescendentes, principalmente dos Açores e da Madeira.