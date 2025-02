Diogo Piçarra, Carolina Deslandes, Toy e Marco Rodrigues estão entre os artistas nomeados para os Prémios Internacionais de Música Portuguesa (IPMA, na sigla em inglês), que serão entregues em abril na cidade norte-americana de Providence.

Na 13.ª edição, os Internacional Portuguese Music Awards (IPMA) dividem-se em 11 categorias e incluem nomeados de sete países: Portugal, Estados Unidos, Canadá, Angola, França, Países Baixos e Reino Unidos, indicou a organização num comunicado hoje enviado à Lusa.

Videoclipe Musical do Ano, Instrumental, World Music, Tradicional, Fado, RAP/Hip-Hop/Dança, Rock, Pop e Música Popular, Canção do Ano e Novo Talento são as categorias a concurso.

Na categoria de "Fado" concorrem apenas representantes de Portugal: Diogo Clemente, Beatriz Felício, Ana Margarida Prado e Marco Rodrigues; assim como na categoria "Música Popular": Edmundo Inácio, 4 Mens, Quim dos Apitos e Toy.

Vargas Monteiro (EUA), Abiu Eduardo (Angola), Milhanas (Portugal) e Denis Mota (EUA) disputam a categoria "World Music" e Supa Squad (Portugal), Nick Souza (Canadá), Branko (Portugal) e Aragão (Portugal) a categoria "RAP/Hip-Hop/Dança".

Em "Pop" concorrem Diogo Piçarra (Portugal), Sohayla Smith (Canadá), Carolina Deslandes (Portugal), Emily Nawrocki (EUA), Mackenzie Arromba (Canadá) e Marcy Brown (Países Baixos).

Já em "Tradicional" estarão em competição Joana Alegre&Elisa Rodrigues, Os Pêgas, Ana Bacalhau e Tiago Nacarato, todos de Portugal.

“Quicksand” - The Blues Emergency, realizado por Vincenzo Buggea (Canadá), “Amor de Ferro (ft. Pedro Abrunhosa)” - Diogo Piçarra, realizado por André Tentúgal (Portugal), “Overthinking” - TY Falcoa, realizado por Mitch Francis (EUA) e “Dois” - Fernando Daniel, com realização de Xander Da Silva (Portugal) disputam o "Videoclipe Musical do Ano".

Para "Canção do Ano", estão em competição “Boys Don’t Cry” dos The Black Mamba, “Algo Mais” de Milhanas, “Chelas (ft. Gloria Groove)” de Sara Correia e “Imperial é Fino (ft. Cláudia Pascoal)” de Ana Bacalhau.

Marco Filipe Gomes Santos (Portugal), Marta Pereira da Costa (Portugal), Louis Simão&Carlos Bernardo (França) e TerraSul (Portugal) concorrem na categoria "Instrumental", e Nelson Sobral (Canadá), It Can Happen Again (EUA), Silva Lining Band (Portugal) e VAXXO (Canadá) disputam o prémio de "Rock".

Por fim um prémio de 2.000 dólares (1.918 euros) será atribuído ao vencedor do "Novo Talento" dos IPMA, categoria que será disputada por Luizinho, dos Estados Unidos, e Serena Kaos, do Reino Unido.

A cerimónia de entrega dos prémios acontecerá em 12 de abril, no Centro de Artes Performativas de Providence, no estado de Rhode Island, e contará com atuações de artistas como Fernando Daniel, João Pedro Pais, Augusto Canário, Cremilda Medina, Jorge Silva, The Manic Boys and Girls Club e Tito Paris, segundo o comunicado divulgado pela organização.

Desde 2013, os IPMA têm vindo a reconhecer a música produzida por artistas de ascendência portuguesa de todo o mundo.

Quase 10% da população em Rhode Island tem origem portuguesa, sendo o português um dos idiomas mais falados nesse estado norte-americano.