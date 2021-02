Carnaval é sempre sinónimo de folia e a música nunca pode faltar. Para lhe poupar tempo, o Spotify criou várias playlists temáticas para animar as festas.

Para o serviço de streaming, as canções de Anitta, Ivete Sangalo, Maria Gadú, Banda Eva, Lulu Santos e Ludmilla são algumas das que prometem deixar toda a gente a dançar.

"CarnaFunk", "Escolas de Samba", "Seguindo o Bloquinho" e "No Trio Elétrico" são as quatro listas de canções criadas pelo Spotify. Dos temas mais clássicos aos últimos hits, o serviço de streaming promete que estas canções "vão fazer toda a gente pular".

As quatro playlists do serviço de streaming agregam temas de vários estilos e somam milhares de seguidores - no total, as quatro listas têm mais de 250 mil seguidores no Spotify.

De acordo com a imprensa brasileira, há vários temas que disputam o troféu de "Hit de Carnaval". "Jenifer", de Gabriel Diniz, "Terremoto", de Anitta com MC Kevinho, e "Se Você Não For, Só Você Não Vai", uma união entre humoristas, estão na frente da corrida.

Já para o Youtube, "Bebi Liguei" (Marília Mendonça),"Bola Rebola" (Tropkillaz, J Balvin, Anitta feat. MC Zaac), "Buzina" (Pabllo Vittar), "É Rave que Fala né?" (Kevinho & MC Hollywood) e "Hoje Eu Vou Parar na Gaiola" (Livinho) também prometem animar as festas nas próximas semanas.