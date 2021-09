O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, condecorou hoje a atriz portuguesa Maria do Céu Guerra com as insígnias de Comendador da Ordem Militar de Sant'Iago da Espada, no palácio da Ajuda em Lisboa.

A Ordem Militar de Sant'Iago da Espada destina-se a distinguir o mérito literário, científico e artístico. De acordo com uma nota do 'site' na Internet da Presidência, Marcelo Rebelo de Sousa também agraciou o ator Sinde Filipe, mas com as insígnias de Comendador da Ordem Infante D. Henrique. Hoje, o Presidente da República recebeu os distinguidos nos prémios de cinema Sophia de 2021. Os filmes "Listen", de Ana Rocha de Sousa, e "Mosquito", de João Nuno Pinto, foram os mais premiados nos prémios de cinema Sophia, numa cerimónia em que se apelou aos espetadores para que vejam cinema português. Na décima edição dos prémios atribuídos pela Academia Portuguesa de Cinema, "Listen" de Ana Rocha de Sousa conquistou cinco Sophia, nomeadamente o de Melhor Filme, de Melhor Realização e de Melhor Atriz, para Lúcia Moniz. A atriz e encenadora Maria do Céu Guerra e o ator Sinde Filipe foram galardoados com o prémio Sophia de carreira.