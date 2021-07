“A opção do Festival d´Avignon pela primeira vez convidar um estrangeiro para dirigir talvez o maior festival de teatro de sempre talvez seja reflexo daquilo que tem disso a carreira do Tiago, que é um criador extraordinário, multifacetado”, sublinhou a presidente do conselho de administração do Teatro Nacional D. Maria II, Cláudia Belchior, a propósito do ainda diretor artístico da instituição.

Para Cláudia Belchior, o trabalho “maravilhoso” que Tiago Rodrigues tem feito ao longo dos últimos anos “justifica completamente” a escolha para dirigir o Festival d´Avignon.

“Estamos, nós enquanto teatro nacional, muito orgulhosos pela escolha de um português e pela escolha do Tiago, com quem temos trabalhado, e eu particularmente que fui nomeada com ele ao mesmo tempo – ainda faço parte da equipa original”, frisou, acrescentando ter dado já os parabéns ao ainda diretor artístico do D. Maria II.

Tem sido “uma aventura extraordinária [trabalhar com Tiago Rodrigues], desejo-lhe tudo, tudo, tudo de bom e muitos mais sucessos”, observou a presidente do conselho de administração do D. Maria II.

Questionada sobre o futuro do D. Maria II, Cláudia Belchior frisou que Tiago Rodrigues “deu um cunho muito pessoal nos últimos anos na área da direção artística do teatro” no qual deixa “um lastro importante”.

A saída de Tiago Rodrigues será, contudo, uma transição que “terá continuidade em tudo aquilo que é bom”, frisou.

“Não vamos deixar cair o trabalho que foi feito”, enfatizou.

Tiago Rodrigues terá de abandonar a direção artística do D. Maria II, já que a direção do Festival d´Avignon será uma função em exclusividade. A saída do diretor artístico tem sido, porém, falada com a administração do teatro.

“Estes processos são processo longos que sempre foram conversados com grande franqueza e abertura com o Tiago”, referiu a propósito, sublinhando que a partir do próximo ano Tiago Rodrigues sairá da direção do D. Maria II.

O ‘timing’ certo para a saída do diretor ainda não está, porém, definido, disse Cláudia Belchior.

“Ficámos agora de afastar também essas questões porque a entrada e a saída foi a última coisa que ainda não foi discutida porque também tinha de ser discutida com Avignon”, concluiu.

O encenador português Tiago Rodrigues foi hoje apresentado pela organização do Festival d'Avignon, em França, como próximo diretor do evento, uma escolha "óbvia" e "doce", com uma proposta cheia de "poesia", disse a ministra francesa da Cultura.

"A escolha impôs-se de forma evidente, uma escolha que se impôs de forma natural, quase de forma doce”, disse a ministra, precisando que Tiago Rodrigues vai entrar em funções a 01 setembro de 2022.

A estreia da mais recente peça de Tiago Rodrigues marca hoje o arranque da 75.ª edição do Festival d'Avignon.

O festival desenrola-se até dia 25 e "O Cerejal", de Anton Tchekhov, com encenação do diretor artístico do Teatro Nacional D. Maria II, vai fazer mais 10 récitas, para lá da estreia, até dia 17 de julho.