A polícia croata abriu na segunda-feira uma investigação sobre um dos principais cineastas do país depois deste admitiu ter assediado sexualmente colegas.

Dalibor Matanic é conhecido há muito tempo como defensor dos direitos das mulheres na Croácia, mas admitiu no final da semana passada ter assediado sexualmente mulheres, num comunicado publicado nas redes sociais.

"Tudo aconteceu em momentos em que estava sob a influência de álcool ou drogas. O nosso trabalho é terrivelmente stressante, mas isso certamente não é justificação", escreveu no Facebook, depois que reportagens na imprensa local afirmarem que fora rejeitado pela indústria indústria por alegada má conduta.

A admissão desencadeou uma tempestade no país dos Balcãs, com ativistas de direitos humanos e utilizadores das redes sociais a libertarem a sua ira contra Matanic.

À medida que a indignação crescia 'online', a polícia croata disse ter iniciado uma investigação sobre o assunto.

Antonio Gerovac, que supervisiona a unidade criminal da Croácia, disse que as autoridades não foram contactadas por quaisquer alegadas vítimas relacionadas com o caso, segundo a agência de notícias estatal HINA.

Durante anos, Matanic foi um ativista proeminente na Croácia, onde fez campanha pelos direitos das mulheres e condenou frequentemente a violência baseada no género. As suas críticas à cultura patriarcal e à violência eram frequentemente temas dos seus filmes.

“É um choque terrível porque ele se apresentou em público como um homem feminista”, disse a proeminente ativista dos direitos das mulheres Sanja Sarnavka.

“Agora ele pede compreensão e consideração pela sua família, mas ainda não se questiona onde estava a sua compreensão e consideração pelas famílias das raparigas que abusou”, acrescentou outro utilizador das redes sociais numa publicação publicada na segunda-feira.

A Academia de Artes Dramáticas, com sede em Zagreb, onde Matanic lecionava ocasionalmente, disse que a sua cooperação com o realizador terminou há meses "e à luz dos factos perturbadores, não será renovada".

Matanic disse que se internou voluntariamente num centro de dependência química e que faria uma pausa na participação em eventos públicos.

Durante anos, o realizador de 49 anos foi considerado uma das principais estrelas do cinema croata e foi aclamado pelo seu premiado filme "Sol de Chumbo", que ganhou o Prémio do Júri Un Certain Regard no Festival de Cinema de Cannes em 2015.

A violência e a agressão sexual são há muito consideradas temas tabu nos Balcãs, onde os valores patriarcais permanecem enraizados em algumas partes da região.

As questões, no entanto, ganharam mais destaque nos últimos anos, após o advento do movimento #MeToo e um caso na vizinha Sérvia, onde a atriz Milena Radulovic acusou o seu antigo professor de drama de violação - levando milhares de mulheres a apresentarem as suas próprias histórias.