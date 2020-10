Todas as semanas há novas canções a entrarem nos principais tops de música. Agora, graças ao site Playback.fm pode descobrir qual o tema que foi mais ouvido no dia em que nasceu.

A plataforma online tem como base os tops das canções mais tocadas nos Estados Unidos ao longo dos anos. Para descobrir a música que liderada as listas basta indicar o dia, o mês e o ano em que nasceu.

Recentemente, o site também começou a permitir aos utilizadores pesquisarem a canção mais tocada no Reino Unido no dia do aniversário.

Depois de ficar a conhecer a canção mais reproduzida no dia em que nasceu, o site revela o tema mais ouvido nove meses antes, no mês em que foi concebido.

Além da canção número um do dia em que nasceu, pode também descobrir qual o filme mais visto. Para isso, basta ir ao site playback.fm/birthday-movie.