Quais as canções que mais tem ouvido durante a quarentena? O Tixel, site de vendas de bilhetes para espetáculos, criou uma plataforma que responde à pergunta com base nos dados do Spotify.

Para saber quais as três canções que mais ouviu nas últimas semanas, apenas tem de visitar o site do Tixel - aqui - e iniciar sessão com a sua conta do Spotify. De seguida, a plataforma irá revelar o seu top 3.

Além de descobrir os três temas que mais ouviu durante o confinamento, o site permite que descarregue uma imagem, em formato de Story, para partilhar no Instagram.