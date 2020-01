De acordo com a promotora, os concertos decorrerão a 13 de maio na Casa da Música (Porto), no dia 16 na Aula Magna (Lisboa), no dia 22 no Palácio de Congressos do Algarve (Albufeira) e no dia 23 no Centro de Artes e Espectáculos da Figueira da Foz.

Os concertos são anunciados como um reencontro entre duas famílias, já que em palco estarão o pianista Daniel Jobim e o violonista Paulo Jobim, neto e filho do compositor Tom Jobim, e Maria Rita, filha de Elis Regina.

O Quarteto Jobim inclui ainda o violoncelista Jaques Morelenbaum e o baterista Paulo Braga, ambos integraram Banda Nova de Jobim por quase uma década.