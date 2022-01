"Hoje é Dia de Reis e estes seis camelos acordaram com esta notícia incrível. Dia 7 de julho vamos subir pela primeira vez ao palco do NOS Alive", anunciaram, em tom de brincadeira, os Quatro e Meia.

"É uma honra tremenda participar no regresso de um dos maiores festivais do país. Só não prometemos estar à altura dos acontecimentos porque um de nós não cumpre os mínimos sem um banquinho, mas vai ser um dia memorável", frisa a banda em comunicado.

A banda de Coimbra, que já esgotou várias salas nacionais como Coliseu dos Recreios, em Lisboa, Campo Pequeno, Super Bock Arena ou o Coliseu do Porto, estreia-se no Passeio Marítimo de Algés juntando-se aos já confirmados Florence + The Machine, Jorja Smith, Alt-J entre outros.

Os Quatro e Meia lançaram o segundo álbum de originais, “O Tempo Vai Esperar", em 2020. Os singles “A Terra Gira”, “Canção do Metro” e “Bom Rapaz”, que conta com a participação especial do músico Carlão, são alguns dos singles do disco que, tal como “Pontos nos Is”, disco de estreia, conquistou o primeiro lugar no top nacional de vendas na semana em que foi editado.

“Olá Solidão”, é o mais recente single da banda e fará parte do próximo álbum do grupo.