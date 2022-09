Mark Hamill, o conhecido Luke Skywalker de “Star Wars”, anunciou que apoiará a angariação de fundos para fornecer drones à Ucrânia, que luta contra “o império do mal”.

Hamill é a mais recente celebridade a dar apoio à plataforma UNITED24, lançada pelo presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, após a invasão russa.

O ator, que lutou com o seu caça espacial contra os Stormtroopers e os supervilões dos celebrados filmes da saga de ficção científica, será embaixador do programa, abraçando especificamente um projeto que procura entregar drones ao exército ucraniano.

“Sei que os ucranianos precisam de drones para proteger as suas terras, a sua liberdade e os valores do mundo democrático”, disse Hamill em comunicado.

“Este é o melhor momento para nos unirmos e ajudarmos a Ucrânia a manter-se de pé nesta guerra contra o império do mal”, declarou.

O projeto “Exército de Drones” compra esses equipamentos controlados de forma remota e financia a sua manutenção, assim como o treino dos pilotos, para que os militares ucranianos possam “constantemente monitorizar os 2.470 km de fronteira e responder de forma efetiva aos ataques inimigos”, de acordo com a descrição na sua página na internet.

Os militares ucranianos receberam quase mil drones através deste programa, que permite às pessoas doar os seus próprios drones ou mesmo dinheiro.

Entre os embaixadores da UNITED24 estão também a atriz e cantora Barbra Streisand e o jogador de futebol ucraniano Andriy Shevchenko.

Zelensky publicou na sua conta do Telegram fotos de uma videochamada com Hamill, com uma legenda que descreve a “difícil, mas muito importante missão” do ator.

“A luz vencerá a escuridão. Acredito nisso, o nosso povo acredita nisso”, acrescentou o presidente em comunicado conjunto com Hamill.