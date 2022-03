A final do Festival da Canção da RTP1 está marcada para este sábado, dia 12 de março. O vencedor irá representar Portugal na 66.ª edição do Festival Eurovisão da Canção, que se realiza em Turim, em Itália.

Ao comando da grande final estarão Filomena Cautela e Vasco Palmeirim. A green room será gerida por Inês Lopes Gonçalves.

Este ano, à semelhança do ano passado, a final do Festival da Canção irá realizar-se em estúdio, como aconteceu com as semifinais, depois de em anos anteriores ter decorrido em Elvas (2020), Portimão (2019) e Guimarães (2018).

O Festival da Canção 2022 foi disputado por 20 temas “muito diversificados", de acordo com Gonçalo Madaíl, da direção de programas da estação pública. Este ano, a estação pública convidou a comporem canções: Agir, Aurea, Blacci, Cubita, DJ Marfox, Fábia Rebordão, Fado Bicha, FF, Joana Espadinha, Kumpania Algazarra, Maro, Norton, Os Azeitonas, PZ, Syro e Valas.

Os quatro compositores escolhidos através de concurso são Pedro Marques, Pepperoni Passion, The Mister Driver e Tiago Nogueira (Os Quatro e Meia). Segundo Gonçalo Madaíl, os autores entregaram temas que refletem “o que costumam fazer”, não tendo havido tentativas de “adaptar canções ao festival”.

“Isso traz mais verdade artística, que é a nossa preocupação. Estão cá pelo que fazem, pelo que costumam fazer e isso faz toda a diferença", frisou.

Este ano, além da emissão na RTP1, o Festival da Canção será transmitido no país vizinho em três operadores diferentes, TEN TV, TV Galicia e RTVE.

Os 10 finalistas

Na primeira semifinal, que decorreu no passado sábado, dia 5 de março, Os Quatro e Meia ("Amanhã"), Aurea ("Why"), FF ("Como É Bom Esperar Alguém"), Diana Castro ("Ginger Ale") e Maro ("saudade, saudade") conquistaram passagem à final do concurso nacional.

Já Milhanas ("Corpo de Mulher"), Syro ("Ainda nos Temos"), Inês Homem de Melo ("Fome de Viagem"), Pongo e Tristany ("Dégrá.Dê") e os Pepperoni Passion ("Código 30") conquistaram passagem à final do Festival da Canção na segunda semifinal.

VEJA AS ATUAÇÕES:

Os favoritos

créditos: Pedro Pina RTP

Tal como tem acontecido nos últimos anos, a RTP disponibilizou todos os temas do Festival da Canção nos serviços de streaming. Os lyric videos e as atuações dos concorrentes podem ser vistas no Youtube do concurso - veja aqui.

Depois das duas semifinais, alguns dos temas destacaram-se nas plataformas de música. No Spotify, "saudade, saudade", de Maro, é o grande destaque com mais de 199 mil reproduções - esta semana, a canção conquistou o primeiro lugar do top Viral 50 Portugal do serviço de streaming.

Já "Ainda Nos Temos", de SYRO, é o segundo tema finalista a acumular mais reproduções no Spotify - a canção conta com 82 mil reproduções, mas não chegou aos tops nacionais do serviço de streaming. O terceiro lugar pertence a Pongo & Tristany, com "Dé.grá.dê" (61 mil 'streams'), seguidos por "Why" (51 mil 'streams'), de Aurea.

No ranking Viral 50 de Portugal estão, ainda, em destaque outras canções do Festival da Canção que não conseguiram chegar à final. "Povo Pequenino", da dupla Fado Bicha, está em quarto lugar do top.

A votação

Em cada semifinal foram escolhidas cinco canções para passarem à final. Nas semifinais, o peso das votações foi repartido entre os espectadores e um júri cujos elementos foram escolhidos pela RTP.

Na final, as votações do júri serão feitas por representantes de sete regiões de Portugal Continental e ilhas. Em caso de empate na final, a escolha é do público.

O vencedor do Festival da Canção irá representar Portugal no Festival Eurovisão da Canção, marcado para maio, em Turim, Itália.