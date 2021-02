Na semana passada, antes de subir ao palco do Super Bowl, The Weeknd decidiu anunciar as datas da digressão mundial "After hours world tour". O artista regressa aos palcos com 104 espetáculos, que arrancam no dia 14 de janeiro de 2022 em Vancouver, com passagem pela América do Norte e Europa.

Já o regresso a Portugal está marcado para 25 de outubro de 2022, em Lisboa, na Altice Arena. Os bilhetes foram colocados à venda esta segunda-feira, dia 8 de fevereiro, às 9h00, e, segundo Everything Is New, ao início da tarde restavam apenas 2607 entradas para o concerto.

Altice Arena | 25 de outubro de 2022

Abertura de Portas: 18h30

Início de Espetáculo: 20h00