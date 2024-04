Os Dream Theater anunciaram esta segunda-feira, dia 8 de abril, a digressão "40th Anniversary Tour 2024 - 2025", com passagem na MEO Arena no dia 16 de novembro.

Os bilhetes serão colocados à venda no dia 12 de abril, às 9h00, nos locais habituais e em everythingisnew.pt.

A digressão - apresentada como "An Evening With Dream Theater" - é a primeira desde o regresso do baterista Mike Portnoy à formação, juntando-se ao vocalista James LaBrie, ao baixista John Myung, ao guitarrista John Petrucci, e ao teclista Jordan Rudess.

A digressão europeia irá passar por 23 cidades entre 20 de outubro a 24 de novembro.

"Esta digressão será incrivelmente especial para todos nós! Cada espetáculo será carregado de antecipação e de uma variedade de emoções. Mal podemos esperar para pisar o palco juntos novamente e começar esta celebração histórica de 40 anos com todos neste outono. Este é apenas o começo, e teremos muitas mais novidades emocionantes para partilhar nos próximos meses," explicam os Dream Theater.

Todos os subscritores da newsletter da Everything Is New terão acesso à pré-venda do espetáculo no dia 10 de abril às 9h00.