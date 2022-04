Promovido pelo Centro de Artes e do Espetáculo de Portalegre (CAEP), o festival vai decorrer nos dias 6 e 7 de maio, no espaço do café-concerto daquela sala de espetáculos.

“O objetivo desta iniciativa passa por divulgar e promover a nova música portuguesa”, disse hoje à agência Lusa o diretor do CAEP, Joaquim Ribeiro.

O responsável destacou que “o festival é composto só por bandas portuguesas” e “a oferta de programação é feita por grupos que estão a começar no panorama musical, com um ou dois discos”.

De acordo com o programa, no primeiro dia do festival sobem ao palco, a partir das 21h30, as bandas Cariño Muerto, Psicotronics, Subway Riders e Wipeout Beat, esta última para apresentar o seu recente disco intitulado “Wine Nights Fantastic Stories”.

Já no dia 7 de maio, também pelas 21h30, é a vez de ouvir os projetos musicais Mike Vhiles, Clementine e também os Sunflowers, que apresentam naquela cidade alentejana o seu último disco, “Endless Voyage”.

“Este festival é importante” e “serve para apoiar estes músicos emergentes”, sublinhou Joaquim Ribeiro.

Para o diretor do CAEP, “tem todo o interesse” promover este género de iniciativas, sendo super-importante” a existência de um circuito nacional relacionado com este tipo de eventos para divulgar os novos projetos musicais.

De acordo ainda com o CAEP, a entrada diária no Quina das Beatas Fest é de três euros.