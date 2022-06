Esta quarta-feira, R. Kelly foi condenado a 30 anos de prisão após ter sido declarado culpado em setembro do ano passado de dirigir uma rede de tráfico e abusos sexuais durante décadas.

A pena corresponde ao que o Ministério Público pedira à juíza do tribunal do Brooklyn, que era "um mínimo de 25 anos" para o autor de "I Believe I Can Fly" e “Ignition (Remix)”, vencedor de três prémios Grammy, que recrutou adolescentes e mulheres para fazer sexo.

Antes de revelar a pena, Ann M. Donnelly disse que o comportamento de Kelly foi violento e "cuidadosamente planeado", e que a sociedade precisava ser protegida dele. Foi ainda referida a sua "indiferença ao sofrimento humano" e que ele deixou "vidas destroçadas" no seu rasto.

O cantor, de 55 anos e cujo nome verdadeiro é Robert Sylvester Kelly, já passou quase três anos detido.

Kelly não quis fazer declarações antes de ouvir a sentença, mas seis mulheres que testemunharam no ano passado tiveram a oportunidade de se lhe dirigir diretamente.

Todas fizeram-no sob grande emoção e segundo o jornal The New York Times, uma delas, identificada como Angela, disse que “a cada nova vítima, você cresceu em perversidade".

"Você usou a sua fama e poder para recrutar e treinar meninos e meninas menores de idade para a sua própria gratificação sexual. Recuperamos nossos nomes... Não somos mais as pessoas perseguidas que fomos um dia", acrescentou.

A decisão desta quarta-feira não colocará um fim aos problemas de R. Kelly com a lei. A partir de 15 de agosto, outro julgamento está programado para começar num tribunal de Chicago, onde Kelly e dois colaboradores são acusados de manipular um julgamento de 2008 por pornografia e esconder anos de abuso infantil.

O cantor também tem contas pendentes na justiça noutros dois estados norte-americanos.

Os seus abusos físicos, sexuais e psicológicos foram o tema do aclamado documentário "Surviving R. Kelly", que estreou no canal Lifetime a 3 de janeiro de 2019. Detido e posteriormente libertado sob uma caução de um milhão de dólares a 22 de fevereiro, foi preso a título preventivo para enfrentar várias acusações a 11 de julho.