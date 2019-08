R. Kelly, que enfrentou durante décadas acusações de abusos sexuais, foi trasladado ao tribunal de Brooklyn a partir de Chicago, onde estava detido sem fiança por acusações federais vinculadas a pornografia infantil.

"Sim, senhor", foi tudo que o cantor norte-americano disse quando o juiz lhe perguntou se entendia as acusações contra ele.

A acusação de Nova Iorque, feita no mês passado, diz que Kelly, de 52 anos, fornecia regularmente pulseiras a adolescentes do sexo feminino através dos seus sócios para que acedessem ao backstage e passassem tempo com ele.