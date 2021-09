Nininho Vaz Maia atua a 30 de outubro no Parque de Feiras e Exposições, em Beja, e a 6 de novembro na Arena de Almeirim. Ambos os espetáculos arrancam às 22h00, com abertura de portas às 21h00.

O cantor irá apresentar pela primeira vez ao vivo os 11 temas que compõem o disco, , avança a promotora em comunicado. "Este encontro com os fãs terá muitas outras surpresas e vários momentos inesperados", acrescenta.

"Estes dois espetáculos foram desenhados especialmente para esta grande estreia, em duas localidades escolhidas de uma forma muito cuidadosa. A relação de Nininho Vaz Maia com ambas as localidades é forte e emotiva, uma vez que foi por terras alentejanas e ribatejanas que começou a dar os primeiros passos na música", pode ler-se ainda.

"Raízes" já se encontra disponível em todas as plataformas digitais e terá a sua versão física disponível para todos os fãs que adquirirem bilhete para os dois concertos. O álbum será entregue à entrada do recinto e "é uma verdadeira homenagem às suas raízes, a comunidade cigana. As canções viajam por esse mesmo universo, garantindo um estilo musical único, feito com emoção, sem receio do erro e com um objetivo muito claro: transmitir sentimentos reais", nota a promotora.

Os bilhetes estarão disponíveis a partir de sexta-feira, dia 17 de setembro, em todos os pontos de venda habituais.