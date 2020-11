O rapper norte-americano DaBaby atua em 2021 em Portugal, no festival Super Bock Super Rock (SBSR), cuja 26.ª edição decorre junto à praia do Meco, no concelho de Sesimbra, anunciou hoje a promotora Música no Coração.

O 26.º SBSR deveria ter decorrido este ano, de 16 a 18 de julho, mas foi adiado para 15, 16 e 17 de julho de 2021, por causa da pandemia da COVID-19. "Depois de uma série de (re)confirmações, hoje é vez de anunciar uma novidade: DaBaby, um dos 'rappers do momento', vai passar pelo Palco Super Bock, no dia 16 de julho", refere a promotora num comunicado hoje divulgado. Na Herdade do Cabeço da Flauta, que acolhe o recinto do festival, irão atuar também, entre outros, A$AP Rocky, Kali Uchis, Foals, Jungle, Slow J, Local Natives e Boy Pablo.