O rapper Hurricane Chris foi detido depois de ter assassinado um homem numa bomba de gasolina na cidade de Shreveport, no Louisiana, na madrugada desta sexta-feira, avançou a estação televisiva KTVE.

A polícia local afirma que o artista de 31 anos havia dito aos agentes que disparou na vítima porque esta tentava assaltar o seu carro, mas as filmagens do crime revelaram que o rapper efetuou múltiplos disparos sem ter agido em legítima defesa. O homem atingido acabou por morrer no hospital.

As autoridades também afirmaram que o automóvel de Christopher Dooley, Jr., o nome verdadeiro do músico, não lhe pertencia e tinha sido roubado do Texas. À acusação de homicídio em segundo grau juntou-se assim a de posse ilegal de objeto roubado.

Hurricane Chris é conhecido por canções como "A Bay Bay" e "The Hand Clap", singles do seu álbum de estreia, "51/50 Ratchet", editado em 2007.